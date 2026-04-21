Зеленский анонсировал новый «Рамштайн»

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую встречу в формате «Рамштайн».

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Уже на эту неделю готовим встречу в формате энергетического "Рамштайна", и должны ускорить получение необходимого финансирования для восстановительных работ, а также построения защиты объектов энергетики», — заявил Зеленский.

По его словам, Украине необходимо получить необходимые объемы горючего в условиях кризиса из-за войны США и Ирана.

Ранее Зеленский заявил, что Украина в соответствии с обязательствами перед Евросоюзом (ЕС) завершила ремонтные работы на нефтепроводе «Дружба».