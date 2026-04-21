Степашин оценил риски вторжения США в Иран

Бывший глава правительства России Сергей Степашин считает маловероятным, что Соединённые Штаты пойдут на проведение сухопутной военной операции на территории Ирана. Своим мнением он поделился в интервью ТАСС, отвечая на вопрос о возможном возобновлении полномасштабных боевых действий в ближневосточном регионе.

По словам экс-премьера, конфликт уже идёт, однако американский лидер Дональд Трамп вряд ли рискнёт вводить наземные силы. Степашин подчеркнул, что подобный шаг может обернуться для Вашингтона крайне высокими издержками. Он также добавил, что США уже не раз «обжигались» на таких операциях.

В качестве примера собеседник агентства привёл неудачную попытку американского десанта освободить собственное посольство в Тегеране, захваченное в 1979 году.

Говоря о текущем противостоянии, Степашин упомянул захват иранского грузового судна американской стороной. Он охарактеризовал эти действия как «рейдерский захват» и, по сути, пиратство.