Аракчи прокомментировал нападения США на иранские суда

Нападения американских военных на иранские коммерческие суда во время перемирия препятствуют продолжению переговоров между Тегераном и Вашингтоном, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне американские корабли USS Spruance и USS Tripoli захватили иранский сухогруз Touska. Тегеран назвал атаку «вооруженным пиратством» и анонсировал ответные меры.

По словам Аракчи, провокационные действия Вашингтона, нападения на суда, противоречивая позиция США, угрожающая риторика официальных лиц являются ключевым препятствием для продолжения переговорного процесса с Соединенными Штатами.

Глава МИД отметил, что Исламская Республика примет решение о дальнейших действиях после того, как изучит и проанализирует все аспекты текущей ситуации.

Ранее журналисты CNBC передали, что новые столкновения в Персидском заливе и захват иранского контейнеровоза ВМС США поставили хрупкое перемирие между Ираном и США на грань срыва.

The Guardian сообщила, в свою очередь, что непоследовательный и непредсказуемый подход президента США Дональда Трампа поверг мирные переговоры с Ираном в хаос и неразбериху.