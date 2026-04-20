Венгрия арестовала бы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в случае его визита в Будапешт. Об этом заявил в эфире MTV лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр, который вскоре возглавит правительство Венгрии.

По его словам, власти намерены соблюдать предписание ордера Международного уголовного суда (МУС).

«Если кто-то въезжает на территорию страны, которая является членом МУС, и на этого человека выдан ордер на арест, то его необходимо взять под стражу», – подчеркнул Мадьяр.

В ноябре 2024 года судьи МУС выдали ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего главы Минобороны Йоава Галанта по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время конфликта в Газе.

В 2025 году Израиль обратился с запросом в МУС, в котором попросил отстранить от дел в отношении еврейского государства прокурора Карима Хана и отменить выданные им ордера на арест Нетаньяху и Галанта. МИД Израиля считает, что действия Хана против еврейского государства были направлены на то, чтобы отвлечь внимание общественности от выдвинутых прокурору обвинений в серийных сексуальных домогательствах.