Глава МАГАТЭ раскрыл свой главный страх

Возможная гонка ядерных вооружений на планете очень тревожит сотрудников МАГАТЭ, признал в разговоре с журналистами британской газеты The Daily Telegraph глава организации Рафаэль Гросси.

В последние годы о желании получить, либо разместить на своей территории ядерное оружие заявили Украина, Германия, Швеция, Финляндия и ряд других стран. Иран заявил, что продолжит работы над мирным атомом, Норвегия отказалась от участия в соответствующих проектах.

«[Гонка ядерных вооружений] — главный страх. В какой-то момент мы увидим трещину в системе [нераспространения], и затем наступит эффект домино. Это очень, очень хрупкая позиция», — отметил Гросси.

По его словам, в настоящее время сохраняется слабый баланс. Вместе с тем, добавил он, мировому сообществу, если оно желает стабильности, следует подтверждать приверженность элементам нераспространения.

Глава организации пожаловался, что державы не соблюдают международные соглашения, не желают вести переговоры по вопросу разоружения.