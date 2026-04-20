Трамп объяснил, зачем начал конфликт с Ираном

Президент США Дональд Трамп объяснил, зачем он начал конфликт с Ираном — по его словам, это произошло не из-за уговоров со стороны Израиля. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, Израиль никогда не призывал его начать конфликт с Ираном. Однако нападение ХАМАС на приграничные районы Израиля, которое произошло 7 октября 2023 года, убедило Трампа, что Иран не должен иметь ядерное оружие.

«Израиль никогда не убеждал меня в войне с Ираном, но результаты выборов 7 октября укрепили мое многолетнее убеждение, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия. <...> Если новые лидеры Ирана (смена режима!) будут умны, у Ирана может быть великое и процветающее будущее!», — написал он.

Напомним, что 7 октября 2023 года Израиль стал целью крупнейшей атаки со стороны палестинского движения ХАМАС. Боевики движения атаковали приграничные районы страны и открыли огонь по военным и гражданским лицам. Кроме того, они также практиковали захват заложников среди мирного населения. В ответ на это Израиль объявил о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

