Мадьяр предложил Орбан на пост главы МИД

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предложил назначить на пост министра иностранных дел Аниту Орбан — однофамильца предшественника Мадьяна Виктора Орбана. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Мадьяра, Анита уже приняла это предложение.

«Министром иностранных дел правительства "Тисы" будет Анита Орбан, которая приняла предложение», — заявил он во время пресс-конференции.

Анита Орбан известна в качестве дипломата и эксперта в области энергетической безопасности. Пять лет она проработала в венгерском МИД, после чего стала советником партии Мадьяра «Тиса» по внешнеполитическим вопросам.

Мадьяр ожидает, что Орбан снимет вето на кредит Украине

Ранее Мадьяр рассказал о структуре нового правительства Венгрии.