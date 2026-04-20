Германия столкнулась с резким ростом числа убийств

В Германии при общем сокращении числа преступлений количество дел об убийствах и непредумышленных убийствах выросло на 6,5%. Об этом со ссылкой на данные полиции пишет Bild на русском* (признано в РФ иностранным агентом).

По информации МВД Германии и Федерального ведомства уголовной полиции, в 2025 году было зарегистрировано около 5,5 млн преступлений, что на 5,6% меньше, чем годом ранее. Однако положительная динамика во многом связана с тем, что часть наркопреступлений просто перестали учитываться в статистике в связи с частичной легализацией каннабиса.

При этом ситуация в сфере тяжких преступлений совершенно иная. Зафиксирован рост по убийствам, непредумышленным убийствам, а также по тяжелым сексуализированным преступлениям и мошенничеству с социальными выплатами.

«Земельные отчеты показывают ту же тенденцию: менее тяжкие и массовые преступления сокращаются, а отдельные категории тяжкого насилия, наоборот, растут», - говорится в статье.

Ранее стало известно о жестком убийстве 19-летней украинки в Германии. Тело девушки нашли в лесу, который является популярным местом отдыха. В совершении преступления подозревается 17-летний уроженец Сирии. По данным СМИ, молодой человек заманил девушку в лес, напал на нее и избивал, в том числе веткой, пока украинка не скончалась от полученных травм.

