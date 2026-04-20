Болгария может стать новым врагом Евросоюза в случае, если экс-президент Румен Радев займет место премьер-министра по итогам выборов в Народное собрание. Об этом в статье для РИА Новости заявил журналист-политолог Дмитрий Бавырин.

Отмечается, что Радев — генерал-майор и экс-командующий военно-воздушными силами. Он производит впечатление человека, который «придет и молча все исправит». Вероятно, это способствовало успеху его новоиспеченной «Прогрессивной партии» — экзитполы дают ей под 40% голосов. Бавырин подчеркивает, что это говорит о шансе Болгарии получить правительство «без русофобов и бесхарактерных слизней».

Радеву предсказывали победу, однако не столь впечатляющую. Например, экс-премьер и «любимчик Еврокомиссии» Асен Васильев заявлял, что бывший президент не победит без его партии «Продолжаем перемены», поскольку не сможет сложить правящую коалицию. Однако с такими результатами Радев может собрать коалицию евроскептиков вместе с национал-патриотической партией «Возрождение», которая является самой пророссийской силой в стране, или же с близкими по духу социалистами. Не исключено, что будущий премьер Болгарии возьмет на себя роль «возмутителя спокойствия» в ЕС, которая до недавних пор принадлежала уходящему главе венгерского правительства Виктору Орбану.

«Мы единственного государство Евросоюза, которое одновременно является славянским и восточно-православным… Мы можем стать очень важным звеном во всем этом механизме <...> по восстановлению отношений с Россией», — заявлял Радев.

По оценке журналиста, политик является прагматиком: его стране нужны как российский рынок, так и российские энергоресурсы. По этой причине он попробует остановить «вторую холодную войну», а еще до этого откажется от обязательств перед Украиной — страна их попросту не тянет.

Бавырин считает, что Радеву будут мешать даже изнутри Болгарии. Например, бывший премьер Василев после начала СВО стал придерживаться в отношении России политики, которой пытается придерживаться Польша. В ответ народ закидал его снежками, а правительство распалось.

Еще одни выборы ничего не изменили, как и последующие. С 2021 года в Болгарии восемь раз выбирали парламент, однако коалиции оказывались «хлипкими и русофобскими». Гарантом этого выступало присутствие в каждой из них или партии Василева, или «второй опоры Брюсселя» в Болгарии — партии ГЕРБ многолетнего премьера Бойко Борисова.

Киеву предрекли «худший кошмар» из-за выборов в Болгарии

Радев все эти годы занимал пост президента. По сути, должность является церемониальной, однако в дни очередного распада кабмина именно глава государства брал на себя управление и в конечном счете стал самым популярным политиком страны. В число составляющих успеха вошли критика введения евро и военной поддержки Киева, а также надежда болгар, что они наконец-то получат дееспособную исполнительную власть.

Бавырин отмечает, что минувшей ночью еврочиновники проиграли, а количество кризисов, которое выпадает на долю ЕС, рано или поздно «перерастет в качество». В результате у главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен закончатся способы затыкать «дыры в обшивке европейского корабля».