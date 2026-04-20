Что происходит в Ормузском проливе сегодня

Несмотря на заявления США о морской блокаде, движение судов в Ормузском проливе продолжается, в том числе здесь проходят китайские нефтяные танкеры, рассказал корреспондент «Известий» Насер Ашкери.

По его словам, американская блокада, не получившая широкой поддержки даже среди европейских стран, больше напоминает блеф или политическое заявление. Он отметил, что до начала военных действий пролив был открыт для всех, и теперь США сами загнали себя в тупик.

В акватории пролива также продолжается патрулирование силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Иранские представители утверждают, что обстановка остается стабильной, а иностранные суда проходят только с разрешения Тегерана.

Напомним, что 19 апреля США захватили грузовое судно под иранским флагом в Оманском заливе, обвинив его в попытке прорвать блокаду. Иран назвал произошедшее «вооруженным ограблением на море» и пообещал ответить.

В России заявили о публичном унижении Трампа Китаем

Блокада Ормузского пролива на фоне ближневосточного конфликта привела не только к скачку нефтяных цен, но и к масштабным сбоям в цепочках глобального снабжения. Даже кратковременное возобновление судоходства в рамках десятидневного перемирия не смогло исправить ситуацию: нарушены поставки авиатоплива, удобрений и технического углекислого газа.