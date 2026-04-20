Посол США вызвал скандал в Турции

Турецкая оппозиция потребовала объявить персоной нон грата посла США в Турции Томаса Баррака после его заявлений на Анталийском дипломатическом форуме. Об этом пишет газета Aydınlık.

По данным издания, резкую реакцию вызвали слова посла об эффективности монархий как сильной управленческой силы на Ближнем Востоке.

«После его выступления в адрес посла прозвучала жесткая критика, вплоть до призывов «выдворить его из страны», — говорится в публикации.

Кроме того, Баррак призвал пересмотреть внешнеполитический подход США. Он указал на необходимость того, чтобы страны региона сами решали свои проблемы без помощи Вашингтона. Кроме того, посол заявил о невозможности силового устранения отдельных политических и военных структур.

Оппоненты обвинили Томаса Баррака в недопустимости заявлений и вмешательстве в чувствительные политические темы.

До этого Томас Баррак заявил, что Турция близка к тому, чтобы отказаться от российской системы противоракетной обороны, которая стала причиной напряженности в отношениях с другими членами НАТО и помешала приобрести американские самолеты F-35.

Баррак отметил, что страна не использует российскую систему С-400, но у нее в наличии остаются ракеты, радары и другое оборудование. По его словам, устранение этих проблем будет решено в ближайшие четыре-шесть месяцев.