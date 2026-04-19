Трамп нашел крайнего

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отчаянно балансирует на краю иранского болота, пытается не запачкать сверкающую сталь доспехов миротворца и «завершателя войн», пишет немецкая газета Die Zeit.

По мнению автора статьи, в настоящий момент американскому лидеру удается его игра — все брызги грязи летят в его преданного сторонника, оруженосца — вице-президента Джей Ди Вэнса.

Комики в США, пояснил обозреватель, постоянно насмехаются над чиновником, говорят, что его работа заключается «в получении пощечин».

В частности, Вэнс попал в щекотливое положение на фоне поездки в Венгрию и последовавшего затем провала правящей партии.

Трамп знает, у кого «нет козырей»

Кроме того, значительный ущерб имиджу вице-президента нанесли неудачные переговоры в Исламабаде, которые не улучшили, а ухудшили позиции американской стороны, заметил журналист.

На третьем месте в перечне неудач оказалась странная попытка Вэнса научить теологии Папу Римского, констатировал публицист.

«Если все получится, слава достанется мне. Если нет — обвиню Вэнса», — процитировал Трампа обозреватель.

Автор статьи уточнил, что Вэнс вынужден принимать на себя удары, решать проблемы, отправляться на переговоры со сложными противниками. Он добавил, что такова специфика должности вице-президента США — президенты приписывают себе все успехи, заместители берут на себя неудачи.