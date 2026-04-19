Лукашенко высмеял Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к большой сделке с США, но только при условии, что будут учтены интересы обеих сторон. Об этом он высказался в интервью RT.

По словам белорусского лидера, соглашение между Минском и Вашингтоном обсуждается уже давно. При этом он подчеркнул, что не намерен «кланяться и выпрашивать» что-либо, поскольку для него это не является самоцелью.

«Я же не [президент Украины] Володя Зеленский, который побежит к [главе США] Дональду Трампу просить деньги или оружие», — поиронизировал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что страна ведет переговоры с США не против России или Китая.