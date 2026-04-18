Фицо: энергетический кризис может избавить ЕС от одержимости Россией
Энергетический кризис, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, может избавить ЕС от одержимости Россией. Такое мнение выразил премьер Словакии Роберт Фицо.
По его словам, «шалости США, Израиля» и Украины, которые привели к проблемам с нефтью и газом, позволят ЕС «избавиться от идеологического видения и одержимости Россией».
«Мы должны также понимать, что нам в самой плохой кризисной ситуации никто не поможет, повторяю — никто», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев связал энергетические потери государств ЕС с отказом от газа из России.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс отмечал, что страны Европы могут столкнуться с серьёзными экономическими последствиями на фоне роста цен на энергоносители.