Энергетический кризис, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, может избавить ЕС от одержимости Россией. Такое мнение выразил премьер Словакии Роберт Фицо.

По его словам, «шалости США, Израиля» и Украины, которые привели к проблемам с нефтью и газом, позволят ЕС «избавиться от идеологического видения и одержимости Россией».

«Мы должны также понимать, что нам в самой плохой кризисной ситуации никто не поможет, повторяю — никто», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев связал энергетические потери государств ЕС с отказом от газа из России.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отмечал, что страны Европы могут столкнуться с серьёзными экономическими последствиями на фоне роста цен на энергоносители.