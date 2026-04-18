Вызванный войной в Иране энергетический кризис дает Европейскому союзу (ЕС) возможность избавиться от «одержимости Россией». Об этом в своем видеообращении в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

По его словам, Брюссель может отказаться от «идеологического видения» после «шалостей США и Израиля», приведших к резкому росту цен на энергоносители.

«Мы должны также понимать, что нам в самой плохой кризисной ситуации никто не поможет, повторяю — никто. И поэтому сейчас чрезвычайно важно использовать все политические и юридические инструменты для защиты наших интересов», — добавил политик.

Ранее Фицо предположил, какое решение приведет к распаду Евросоюза. «Отмена права вето — начало конца Европейского союза, начало конца этой важной международной организации», — сказал он.