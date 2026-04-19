В Германии спецназ провел штурм храма

Спецназ провел штурм сикхского храма в немецком городе Мёрс ради задержания вооруженного преступника, однако внутри его не оказалось.

Об этом сообщило издание BildBild.

«Был вызван спецназ полиции Дюссельдорфа, над территорией кружил полицейский вертолет. Затем поступил сигнал об отмене тревоги: вооруженного человека не нашли», — говорится в публикации.

Отмечается, что перед штурмом на территории общины произошел вооруженный конфликт, участниками которого стали около 40 человек. Пострадали 11 человек, в основном у них зафиксированы травмы головы.

Предварительной причиной конфликта называют спор из-за принадлежащих храму денежных средств.

Вечером 18 апреля сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу по людям в районе Демиевки в Киеве. Он забаррикадировался в супермаркете и взял заложников. Силовики решились на штурм здания.

Позже стало известно, что стрелка ликвидировали.