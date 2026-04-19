$76.0589.63

В Германии спецназ провел штурм храма

Lenta.ruиещё 2

Спецназ провел штурм сикхского храма в немецком городе Мёрс ради задержания вооруженного преступника, однако внутри его не оказалось.

© Лента.Ru

Об этом сообщило издание BildBild.

«Был вызван спецназ полиции Дюссельдорфа, над территорией кружил полицейский вертолет. Затем поступил сигнал об отмене тревоги: вооруженного человека не нашли», — говорится в публикации.

Отмечается, что перед штурмом на территории общины произошел вооруженный конфликт, участниками которого стали около 40 человек. Пострадали 11 человек, в основном у них зафиксированы травмы головы.

Предварительной причиной конфликта называют спор из-за принадлежащих храму денежных средств.

Вечером 18 апреля сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу по людям в районе Демиевки в Киеве. Он забаррикадировался в супермаркете и взял заложников. Силовики решились на штурм здания.

Позже стало известно, что стрелка ликвидировали.