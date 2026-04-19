Премьер Испании пообещал «выкрутить руки» Трампу

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о планах собрать коалицию против президента США Дональда Трампа и «выкрутить руки» всем правым силам в мире. Об этом сообщает журнал Politico.

«Мы будем давить на тех, кто считает себя совершенно неприкасаемым. На миллиардеров с безграничной жадностью. На тех, кто спекулирует на домах людей», — сказал глава испанского правительства в ходе организованной им конференции «Глобальная прогрессивная мобилизация» в Барселоне.

Санчес также отдельно раскритиковал Трампа за иранский конфликт. На устроенном Испанией саммите присутствовали левые и левоцентристские политики, включая президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силву, президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосу и президента Колумбии Густаво Петро.

Ранее Трамп заявил, что Испания находится в «плачевном состоянии». Хозяин Белого дома раскритиковал нежелание королевства инвестировать в оборону НАТО, а также добавил, что Вашингтон не хочет иметь никаких дел с Мадридом.