В Иране произошел раскол по поводу Ормузского пролива. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на экспертов и источники.

Отмечается, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) возмутился после сообщения министра иностранных дел Аббаса Арагчи об открытии Ормузского пролива. Это усилило раскол между радикалами и умеренным политическим крылом в Иране.

По данным издания, заявление главы ведомства о том, что пролив «полностью открыт», было попыткой продемонстрировать гибкость на фоне истекающего срока перемирия. Сообщение также привело к падению цен на нефть и одобрению президента США Дональда Трампа, говорится в статье. Однако, по словам автора, инициатива немедленно вызвала шквал критики внутри Ирана.

Ранее Трамп заявил, что Иран согласился на постоянное открытие Ормузского пролива.