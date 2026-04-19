Лукашенко описал важность Путина для США

США необходимо договориться с Россией, особенно во время президентства российского лидера Владимира Путина. Об этом Белоруссии Александр Лукашенко в интервью ведущему RT Рику Санчесу.

«Вам надо договориться с Россией, и вы можете договориться, особенно в президентство Путина. Это такой человек, с которым можно не просто разговаривать, а договариваться. Но надо четко понимать, пообещал — надо сделать», — подчеркнул белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия ведет переговоры с США не против России или Китая, поскольку они являются друзьями Минска.

Он добавил, что Белоруссии было бы неплохо получить деньги и оружие от США, однако страна не будет «кланяться и чего-то выпрашивать» у Вашингтона.