Иран частично открыл воздушное пространство

Тегеран впервые с 28 февраля частично открыл воздушное пространство страны, пишет иранское агентство IRNA со ссылкой на пресс-службу Организации гражданской авиации.

Тегеран закрыл небо над страной 28 февраля 2026 года, на фоне масштабных атак со стороны США и Израиля.

В организации уточнили, что работа в обычном режиме возобновлена в восточной части воздушного пространства Исламской Республики, западная часть остается закрытой.

В пресс-службе пояснили, что пилоту, при выполнении международного рейса, потребуется идентифицировать самолет за 5 минут до вхождения в воздушное пространство страны, затем, за 5 минут до выхода из него, ему будет необходимо установить связь с диспетчерами соседнего государства.

Такой порядок пролета над Ираном будет действовать до утра субботы, 25 апреля, отметили в ведомстве.

Кроме того, уточнили в организации, с 18 апреля, в зависимости от технической готовности, постепенно возобновляются полеты в аэропортах страны как в военном, так и в гражданском секторах для обеспечения пассажирских перевозок соотечественников.

Ранее сообщалось, что Росавиация разрешила полеты в Израиль с 16 апреля по 15 мая. Ограничения на рейсы в Исламскую Республику и рекомендации не продавать билеты в ОАЭ остались в силе

В Минтрансе отметили, в свою очередь, что решение о возобновлении полетов авиакомпаний на Ближний Восток будет принято с учетом безопасности полетов и рекомендаций МИД России.