Трамп допустил срыв сделки с Ираном по ядерной программе

Американский лидер Дональд Трамп допускает, что сделка США с Ираном по ядерной программе может сорваться, несмотря на то, что большинство вопросов уже согласовано. Слова президента приводит РИА Новости.

Трамп рассчитывает на то, что процесс заключения сделки пройдет быстро, однако не исключает возможных неожиданностей.

Трамп назвал условие прекращения блокады морских портов Ирана

«Этот процесс, мы продвигаемся хорошо, но кто знает, что ждать. Кто знает, что ждать от Ирана, в частности», — сказал глава Белого дома.

Ранее Трамп сообщил, что США прекратят блокаду портов Ирана после заключения сделки.