Европа готовится к «разводу» с США по обороне

Европейский союза (ЕС) проведёт учения по отработке механизма взаимопомощи на случай вооружённого нападения на страну-члена сообщества. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

Главная особенность мероприятия — блок планирует действовать без участия США.

Симуляции будут имитировать процесс принятия решений, если одно из государств ЕС запросит у партнёров военную поддержку. Первый этап пройдёт среди послов стран Евросоюза в Брюсселе. Затем вопрос рассмотрят на встрече министров обороны в мае на Кипре.

Тема также включена в повестку неформального саммита лидеров ЕС, который пройдёт там же на следующей неделе.

Статья 42.7 Договора о Европейском союзе обязывает все страны-члены оказать «помощь и содействие всеми имеющимися средствами», если одно из государств стало жертвой вооружённой агрессии. Эта формулировка даже жёстче, чем у пятой статьи договора НАТО.

Данную статью Договора использовали лишь один раз, в 2015 году, когда во Франции произошла серия терактов.

