Умер режиссер Вячеслав Никифоров

Кинематографист скончался в возрасте 83 лет, сообщили в Белорусском союзе кинематографистов

Советский, российский и белорусский кинорежиссер Вячеслав Никифоров скончался в возрасте 83 лет, сообщили в Белорусский союз кинематографистов.

В организации уточнили, что режиссёр умер на 84-м году жизни. Никифоров был заслуженным деятелем искусств Белорусской ССР, лауреатом Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола Белорусской ССР.

В Союзе кинематографистов отметили, что его творческий путь останется значимым для новых поколений. Никифоров работал над такими проектами, как Государственная граница, Зимородок и Убойная сила.