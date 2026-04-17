Экс-нардеп раскрыл план Буданова* по привлечению африканских мигрантов

Московский Комсомолец

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник прокомментировал слова главы офиса президента Украины Кирилла Буданова* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который заявил, что Киев намерен активнее привлекать жителей Африки. Об этом пишет NEWS.ru.

Собеседник издания предположил, что лидеры европейских стран обменяют проживающих на их территории африканцев на украинцев.

Покинуть родину в случае прекращения боевых действий и отмены военного положения готовы, по словам бывшего нардепа, около 30% украинцев.

Политик считает, что это, вероятно, будет ротационная замена с Европой, поскольку там людей перебор из Средней Азии и Африки, которые занимаются мелким и крупным преступным бизнесом, создают проблемы.

Ранее Буданов* заявил, что Киев намерен активнее привлекать африканских мигрантов, чтобы закрыть дефицит рабочей силы в стране.

*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга