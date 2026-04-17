Зеленский ввел санкции против представителей РПЦ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) против представителей Русской Православной Церкви (РПЦ). Документ опубликован на его официальном сайте.

В список попали 9 священнослужителей. Среди них:

Протоиерей Петр Барцев

Митрополит Константин

Митрополит Вениамин Капеллан

Дмитрий Василенков

Митрополит Лев

Митрополит Корилий

Под санкции Украины также попал председатель православного общества «Радонеж» Евгений Никифиров, протоиерей Андрей Никифоров и епископ Зеленоградский Сергей Тутунов.

18 февраля Владимир Зеленский ввел санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Среди причин Зеленский назвал строительство инфраструктуры для размещения ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии.