Зеленский ввел санкции против представителей РПЦ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) против представителей Русской Православной Церкви (РПЦ). Документ опубликован на его официальном сайте.
В список попали 9 священнослужителей. Среди них:
- Протоиерей Петр Барцев
- Митрополит Константин
- Митрополит Вениамин Капеллан
- Дмитрий Василенков
- Митрополит Лев
- Митрополит Корилий
Под санкции Украины также попал председатель православного общества «Радонеж» Евгений Никифиров, протоиерей Андрей Никифоров и епископ Зеленоградский Сергей Тутунов.
18 февраля Владимир Зеленский ввел санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Среди причин Зеленский назвал строительство инфраструктуры для размещения ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии.