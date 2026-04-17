Украина захотела стать сильнее России

Стратегическая задача Украины состоит в том, чтобы стать сильнее России. Об этом заявила премьер-министр республики Юлия Свириденко, передает «Новости.Live».

«Наша стратегическая цель — быть сильнее в экономическом смысле, более оборонительными и сильнее России во многих сферах», — заявила Свириденко.

По ее словам, украинцы хотят достижения мира, но он должен основываться на гарантиях безопасности.

Ранее стало известно, что на Украине готовится заговор против правительства президента страны Владимира Зеленского и премьер-министра Юлии Свириденко.