Эрдоган прокомментировал процесс урегулирования по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности содействовать организации прямых переговоров между сторонами конфликта на Украине, включая контакты на высшем уровне.

Такое заявление он сделал на открытии Антальского дипломатического форума, передает ТАСС.

«Мы по-прежнему верим, что война закончится путем переговоров, на которых все стороны будут представлены справедливо и равноправно. Турция готова поддержать любые шаги по содействию прямым переговорам, включая саммит лидеров, если стороны выразят соответствующее желание», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что Анкара скорбит в связи с жертвами и разрушениями на Украине, которая является еще одной зоной конфликта в ближайшем окружении страны.

Ранее президент Бразилии Лула да Силва заявил, что прекращение конфликта на Украине невозможно без внешнего посредничества в формате переговоров. По словам бразильского лидера, в начале войны как стороны, так и их союзники питали иллюзии относительно скорой победы.

Он также выразил сомнение, что боевые действия прекратятся в ближайшее время без внешнего вмешательства, поскольку ни одна из сторон пока не достигла своих целей.