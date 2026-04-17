Эрдоган прокомментировал процесс урегулирования по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности содействовать организации прямых переговоров между сторонами конфликта на Украине, включая контакты на высшем уровне.
Такое заявление он сделал на открытии Антальского дипломатического форума, передает ТАСС.
Турецкий лидер отметил, что Анкара скорбит в связи с жертвами и разрушениями на Украине, которая является еще одной зоной конфликта в ближайшем окружении страны.
Ранее президент Бразилии Лула да Силва заявил, что прекращение конфликта на Украине невозможно без внешнего посредничества в формате переговоров. По словам бразильского лидера, в начале войны как стороны, так и их союзники питали иллюзии относительно скорой победы.
Он также выразил сомнение, что боевые действия прекратятся в ближайшее время без внешнего вмешательства, поскольку ни одна из сторон пока не достигла своих целей.