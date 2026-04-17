Иран полностью открыл Ормузский пролив на время действия режима прекращения огня между Ливаном и Израилем. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики в своем аккаунте социальной сети Х.

«В соответствии с прекращением огня в Ливане, проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на оставшийся период прекращения огня по согласованному маршруту, как это уже было объявлено Организацией портов и морского транспорта Исламской Республики Иран», — сообщил дипломат.

17 апреля между Ливаном и Израилем началось 10-дневное прекращение огня.