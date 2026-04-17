Эрдоган вызвался помирить Иран и США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова принять мирный саммит Ирана и США. Об этом сообщает Reuters.

Глава государства также подчеркнул, что судоходство стран Персидского залива ни в коем случае не должно ограничиваться.

По словам Эрдогана, турецкая сторона работает над продлением режима прекращения огня между США и Ираном, снижением напряженности и обеспечением продолжения переговоров. Турецкий лидер отдельно отметил, что израильские атаки на Ливан подрывают надежды на мир.

Ранее источники агентства Bloomberg рассказали, что новый раунд мирных переговоров США и Ирана может пройти в Турции или Египте.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.