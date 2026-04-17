Трамп сорвал голос из-за иранцев
Президент США Дональд Трамп в ходе тяжелых переговоров по телефону с представителями Ирана сорвал голос.
Об этом сообщил сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его слова приводит Clash Report.
Грэм добавил, что не хотел бы быть одним из представителей Исламской Республики, которые находились на другом конце линии.
Ранее журнал Politico со ссылкой на источники сообщил, что США и Иран не могут договориться о сроке моратория на обогащение урана и судьбе уже наработанного материала. Согласно 14-пунктному американскому плану, Тегеран должен согласиться на 20-летний запрет обогащения урана. Однако иранская сторона, по данным собеседников издания, предлагает остановку только на пять лет.
13 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом предложил вывезти обогащенный уран из Ирана в Россию. Пресс-секретарь отметил, что, хотя предложение было отклонено, оно остается в силе, поскольку Москва готова предоставить любые услуги для деэскалации конфликта.