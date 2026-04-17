Трамп объявил о 10-дневном прекращении огня в одной стране

Дональд Трамп объявил о 10-дневном прекращении огня в Ливане, за которым на следующей неделе последует встреча лидеров Израиля и Ливана, в рамках которой, как ожидается, будет достигнут прогресс в направлении заключения параллельного мирного соглашения между США и Ираном.

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь в четверг в Ливане, где Израиль наносил сокрушительные авиаудары, направленные на уничтожение поддерживаемого Ираном шиитского ополчения "Хезболла", пишет The Guardian.

Трамп сообщил в социальных сетях, что соглашение о перемирии было достигнуто после того, как он провел отдельные “отличные беседы” с президентом Ливана Жозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в четверг.

Нетаньяху заявил, что прекращение огня открывает возможность для заключения “исторического мирного соглашения”, но настаивал на том, что разоружение "Хезболлы" остается предварительным условием.

“У нас есть возможность заключить историческое мирное соглашение с Ливаном”, - сказал Нетаньяху в телевизионном выступлении, добавив, что Израиль сохранит 10-километровую “зону безопасности” вдоль границы на юге Ливана.

Трамп сообщил несколько других подробностей, кроме времени начала и продолжительности согласованного перемирия. Позже он сказал журналистам, что “в нужное время я посещу Ливан”.

Ливанская армия предупредила людей, перемещенных из южного Ливана, о возвращении домой из-за периодических обстрелов, о которых сообщалось после вступления в силу соглашения о прекращении огня.

Условия прекращения огня, предусмотренные Государственным департаментом США, запрещают Израилю наступательные военные действия в Ливане. Но они, по-видимому, оставляют больше возможностей для “самообороны”, в том числе “против запланированных, неминуемых или продолжающихся нападений”.

Израильская оккупация, вероятно, станет предметом переговоров, которые, по словам Трампа, состоятся в Вашингтоне в следующий вторник между Ауном и Нетаньяху – это будет первый израильско-ливанский саммит за последние десятилетия.

Ливанское государство не было активной стороной в конфликте между Израилем и "Хезболлой", которую правительство Бейрута практически не контролирует, напоминает The Guardian. Однако, несмотря на первоначальное согласие с соглашением, член ливанского парламента от “Хезболлы” Хасан Фадлаллах объяснил сделку "дипломатическими усилиями Ирана" и заявил, что "Хезболла" будет соблюдать перемирие до тех пор, пока Израиль сохраняет приверженность прекращению всех форм военных действий.

Война в Иране перекинулась на Ливан, когда 2 марта "Хезболла" в знак солидарности с Тегераном нанесла ракетные удары по Израилю, что вызвало жесткую реакцию Израиля, включая наземное вторжение в южный Ливан. Это произошло спустя 15 месяцев после последнего крупного конфликта между двумя сторонами.

Израиль объявил о своем намерении оккупировать южный Ливан вплоть до реки Литани, расположенной примерно в 18 милях от его границы, и в последние дни продолжает вести там борьбу с "Хезболлой". Ливан, вероятно, потребует полного вывода израильских войск, что, по мнению Израиля, в прошлом не имело никакого значения.

Соглашение о прекращении огня напрямую связано с параллельными переговорами, направленными на заключение мирного соглашения между США и Ираном. Конфликт, начатый американо-израильским нападением на Иран 28 февраля, регулируется двухнедельным соглашением о прекращении огня при посредничестве Пакистана, срок действия которого истекает 22 апреля.

Первый раунд мирных переговоров в минувшие выходные сорвался после 21 часа переговоров в Исламабаде, и командующий пакистанской армией Асим Мунир находился в Тегеране, пытаясь сократить разрыв между сторонами.

Продолжающаяся кампания Израиля против "Хезболлы" стала камнем преткновения для Тегерана, который настаивал, с согласия Пакистана, на том, что первоначальное соглашение о прекращении огня распространялось не только на Иран, но и на Ливан.

Официальные лица Пакистана заявили журналистам, что надеются организовать второй раунд американо-иранских переговоров в ближайшие дни.

Трамп заявил, что Иран согласился передать свои запасы обогащенного урана и что обе стороны были “близки” к мирному соглашению. “Они согласились вернуть нам ядерную пыль”, - сказал он, назвав своим именем запасы обогащенного урана, которые, по мнению США, могут быть использованы для создания ядерного оружия.

Президент сделал это заявление в беседе с журналистами перед отъездом на мероприятие в Лас-Вегас. Если это правда, то это было бы серьезной уступкой со стороны Ирана. Ни Иран, ни страны, выступающие в качестве посредников в конфликте, не упомянули и не подтвердили комментарии Трампа.

Министр обороны США Пит Хегсет предупредил Иран в четверг, что американские вооруженные силы готовы вернуться к боевым действиям, если иранские лидеры не сделают “мудрый выбор” в ходе переговоров. Хегсет специально повторил угрозу Трампа в адрес энергетической отрасли Ирана, назвав ее “двойного назначения” в очевидной попытке оправдать ее в соответствии с международным правом.

Профессор права из США Уна Хэтэуэй отмечает, что “двойное использование” не является юридической категорией, когда речь заходит об оценке военных преступлений. “Чтобы нападения на энергетические объекты были законными, цели должны соответствовать определению военного объекта”, - подчеркивает Хэтэуэй. “Это означает, что по своему характеру, местоположению, назначению или использованию они должны вносить эффективный вклад в военные действия, а их уничтожение должно давать определенное военное преимущество. Не все отрасли энергетической промышленности выдержат это испытание, хотя некоторые могут (если, например, они используются для поддержки иранских вооруженных сил). Более того, американские военные все равно должны принимать меры предосторожности, чтобы ограничить ущерб гражданским лицам и гражданским объектам, несмотря ни на что”.

Пути к установлению прочного мира в Ливане и Иране остаются сложными и взаимосвязанными. Успех или неудача на одном из направлений могут подорвать прогресс на другом, предупреждает The Guardian.

Израиль хочет полного разоружения "Хезболлы", что является сложной задачей для недостаточно оснащенной ливанской армии, которая избегает столкновения с вооруженной группировкой.

Ливан же требует полного вывода израильских войск с ливанской земли, чего Израиль заявил, что не сделает до тех пор, пока не почувствует, что безопасность жителей севера Израиля гарантирована.

Израильские бомбардировки Ливана продолжались в течение всего времени переговоров в четверг, в результате чего, по данным министерства здравоохранения Ливана, была подорвана машина скорой помощи в городе Тебнин на юге Ливана, в результате чего два парамедика получили тяжелые ранения. В тот же день Израиль взорвал последний оставшийся мост, ведущий в город Тир, фактически отрезав около 30 000 жителей одного из крупнейших городов южного Ливана от остальной части страны. Его силы также взорвали школу в городе Марвахин на юге Ливана в рамках кампании по уничтожению целых деревень по всему региону.

Менее чем за семь недель по меньшей мере 2196 человек были убиты и 7185 ранены в результате израильских ударов в Ливане.

"Хезболла" продолжает обстреливать ракетами север Израиля, а также израильские войска на юге Ливана.

Прекращение огня в Ливане, вероятно, поможет возобновить американо-иранские переговоры, но они должны решить три сложных вопроса: возобновление работы Ормузского пролива (который в настоящее время заминирован и находится под конкурирующими блокадами с обеих сторон); допустимые масштабы иранской ядерной программы; и финансовое урегулирование для Ирана.

Пентагон сообщил, что военно-морские силы США в Оманском заливе вернули обратно 13 судов. Хегсет заявил, что США будут поддерживать блокаду “столько, сколько потребуется”.