В Израиле раскритиковали прекращение огня с Ливаном

Оппозиция в Израиле раскритиковала прекращение огня с Ливаном. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил бывший министр обороны Израиля и глава оппозиционной партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман, перемирие между Израилем и Ливаном является «предательством» жителей севера Израиля, которые находятся под обстрелами со стороны «Хезболлах». При этом он считает, что военные действия все равно рано или поздно возобновятся.

«Прекращение огня в Ливане — это предательство жителей севера. Нельзя обрекать жителей севера на жизнь от раунда к раунду — это просто невыносимая реальность. Правительство после 7 октября 2023 года ничему не научилось и снова дает "Хезболлах" время восстановиться и укрепиться. Нельзя заканчивать войну без ясного решения и уничтожения "Хезболлах". Иначе следующий раунд — лишь вопрос времени, но с более высокой ценой и гораздо худшими условиями», — заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Ливан и Израиль договорились о прекращении огня на десять дней.