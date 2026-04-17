США начали новую операцию против Ирана

Минфин Соединенных Штатов запустил еще одну операцию против Ирана под названием «Экономическая ярость». Она призвана создать максимальное давление на Тегеран, чтобы склонить его к «мужрому выбору», заявил министр войны США Пит Хегсет на брифинге, передает РИА Новости.

««Министр финансов Скотт Бессон и наши друзья из Министерства финансов запускают операцию "Экономическая ярость" (Economic Fury), максимально усиливая экономическое давление», — подчеркнул Хегсет.

По его словам, войска США уже однажды перешли «от крупных боевых операций к блокаде мирового класса» и у них есть возможность повторить это снова «очень быстро и даже мощнее, чем когда-либо».