Украинский пограничник сбежал в Румынию

Украинский пограничник запросил убежище в Румынии. После встречи с румынскими коллегами он решил не возвращаться на родину. Об этом пишут одесские паблики.

По их данным, во время погранично-представительской встречи между украинской и румынской сторонами в рамках совместного расследования задержания гражданина Украины 28-летний майор из Измаила отошел в туалет.

Затем он обратился с просьбой о предоставлении статуса беженца к румынским пограничникам.

По поводу инцидента на Украине начали служебное расследование.

Ранее сообщалось, что в Луцке на западе Украины мужчина, которого сопровождали сотрудники территориального центра комплектования, смог скрыться, притворившись хромым.