Умер американский инвестор Марк Мобиус

Американский инвестор Марк Мобиус умер в возрасте 89 лет. Сообщение об этом появилось на его странице в LinkedIn.

В 1987 году он присоединился к компании Franklin Templeton, где возглавил направление инвестиций в развивающиеся рынки. СМИ называли его «крестным отцом развивающихся рынков» за вклад в развитие этого сегмента.

Мобиус создал в рамках Templeton Emerging Markets Group исследовательскую сеть с офисами в 18 странах, включая Россию. Он лично посещал регионы, в которые инвестировал, считая важным изучать их на месте.

В 2018 году инвестор покинул компанию, управляя активами на сумму около 40 миллиардов долларов в 70 странах. Позже он основал фонд Mobius Capital Partners и в 2023 году в возрасте 86 лет отошел от активного управления.