Партии в Германии призвали прекратить финансовую и военную поддержку Украины в связи с опубликованными данными журналистского расследования о подрывах газопроводов «Северный поток». Об этом пишет РИА Новости.

С инициативой выступили сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель и лидер левой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт.

Они указали, что подрыв газопровода санкционировал украинский президент Владимир Зеленский.

«Несмотря на государственный террор, направленный против интересов Германии, канцлер ФРГ Фридрих Мерц продолжает перечислять Киеву миллиарды», — указали они.

По информации журналистов The Wall Street Journal, план подрыва «Северных потоков» осенью 2022 года был одобрен лично Зеленским. По данным издания, диверсию на газопроводах в Киеве начали обсуждать за несколько месяцев до этого, в мае 2022 года.