В США признали провал Трампа с Ираном

В Тегеране заняли более жесткую позицию после начавшихся боевых действий со стороны США и Израиля. Для американцев иранские власти изменились в худшую сторону, считают обозреватели The Wall Street Journal (WSJ).

По мнению аналитиков, Соединенные Штаты начали военную операцию против Ирана, надеясь на то, что убийство первых лиц республики создаст условия для смены режима. Чиновники из Вашингтона были уверены, что в Тегеране появится лидер, который будет подчиняться американо-израильским интересам, но этого не случилось. Наоборот, как пишет WSJ, образовавшийся политический вакуум заполняют радикально настроенные новые лидеры, которые не проявляют большого интереса к компромиссам внутри страны или за рубежом.

«Война изменила режим — и не в лучшую сторону… Мы создали реальность, которая хуже той, с которой иранцы сталкивались до войны», — заявил экс-глава иранского отдела военной разведки Израиля Дэнни Цитринович.

Смягчение курса, которое было задумано в Вашингтоне, не произошло, уверяют эксперты. Напротив, в республике возросло влияние Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а основные рычаги управления перешли к более жесткому лагерю.

Ранее Axios со ссылкой на двух американских чиновников писал, что США вместе с Ираном приблизились к достижению сделки по урегулированию. Собеседники пока не дают стопроцентных гарантий, но определенный позитив у Белого дома сохраняется.

12 апреля президент России Владимир Путин поговорил по телефону с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Политики обсудили сложившуюся обстановку на Ближнем Востоке, а также ирано-американские переговоры в Исламабаде. Пезешкиан выразил российскому лидеру признательность за принципиальную позицию Москвы, направленную на деэскалацию конфликта.