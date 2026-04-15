Турция пригрозила Кипру

Турция стянула танки к буферной зоне ООН на Кипре и установила флаг частично признанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).

© Lenta.ru

Об этом сообщает кипрское издание Philenews.

«Нынешнее наращивание сил последовало за серией шагов по эскалации в последние дни. Сначала турецкие силы вошли в буферную зону под предлогом "присутствия полиции". С тех пор их присутствие было усилено и расширено», — говорится в публикации.

Отмечается, что действия Турции стали причиной спора с миссией ООН по поддержанию мира на Кипре (UNFICYP). МИД Кипра внимательно следит за развитием ситуации, указано в сообщении.

МИД Турции: урегулирование на Кипре возможно лишь на двухгосударственной основе

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву за поддержку ТРСК. Официально Азербайджан не признает независимость ТРСК. Из всех стран-членов ООН это сделала только Турция.