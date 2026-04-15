Зеленский передумал

Президент Украины Владимир Зеленский изменил свой ответ на обвинения его во лжи со стороны США, передает Telegram-канал «Политика страны».

В конце марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что слова украинского лидера о том, что Вашингтон якобы требовал вывода украинских войск из Донбасса в обмен на гарантии безопасности, не соответствуют действительности.

«Какая разница, кто требует? (вывода украинских войск из Донбасса — прим. «Ленты.ру») Если требования таковы. То есть гарантии от США есть, когда война закончится, а война закончится, когда вы покинете Донбасс. Где я ошибаюсь? Кто лжет?» — ответил он.

Зеленский объяснил свои угрозы Орбану

28 марта Зеленский парировал, что никогда не говорил о давлении со стороны США, а американские коллеги неправильно интерпретировали его слова.