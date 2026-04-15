Покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что сотрудники ТЦК (украинских военкоматов) пытаются «убить» украинцев, поэтому те должны защищаться. Об этом сообщает РИА Новости.

Дмитрук назвал обязанностью украинцев, столкнувшихся с ТЦК, «защититься и выжить». Он подчеркнул, что у сотрудников ТЦК «нет никаких полномочий».

«Это просто убийцы Владимира Зеленского, люди, которые совершают геноцид украинского народа», - подчеркнул депутат.

Зеленский может приказать атаковать РФ «с удвоенной силой»

В феврале 2026 года в Харькове 31-летний местный житель напал с ножом на сотрудников ТЦК. Двое сотрудников получили ранения. В апреле в Харькове произошел аналогичный инцидент - неизвестный ранил ножом сотрудника ТЦК.