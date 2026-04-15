Депутат Рады назвал ТЦК «убийцами Зеленского»
Покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что сотрудники ТЦК (украинских военкоматов) пытаются «убить» украинцев, поэтому те должны защищаться. Об этом сообщает РИА Новости.
Дмитрук назвал обязанностью украинцев, столкнувшихся с ТЦК, «защититься и выжить». Он подчеркнул, что у сотрудников ТЦК «нет никаких полномочий».
«Это просто убийцы Владимира Зеленского, люди, которые совершают геноцид украинского народа», - подчеркнул депутат.
В феврале 2026 года в Харькове 31-летний местный житель напал с ножом на сотрудников ТЦК. Двое сотрудников получили ранения. В апреле в Харькове произошел аналогичный инцидент - неизвестный ранил ножом сотрудника ТЦК.