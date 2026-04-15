Американцы освистали вице-президента
Американцы освистали вице-президента США Джей Ди Вэнса из-за политики Вашингтона на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает ABC News.
При этом, как указывает телеканал, один из участников мероприятия выкрикнул: «Иисус Христос не поддерживает геноцид!».
Депутат ГД Делягин: Вэнс потерпел серьезное поражение после выборов в Венгрии
Ранее высокопоставленные источники газеты The Washingtom Post рассказали, что Штаты готовятся к передислокации многотысячной группировки на Ближний Восток.