Зеленский прибыл в Осло

Владимир Зеленский прибыл в Норвегию, где встретится с премьер-министром Йонасом Гаром Стере и кронпринцем королевства Хоконом. Об этом Зеленский написал в своём Telegram-канале.

«Впереди переговоры с премьер-министром Йонасом Гаром Стере, встречи с кронпринцем Норвегии Хаконом и норвежскими парламентариями», — написал он.

По его словам, во время визита запланировано подписание двустороннего документа, который поможет усилить безопасность Украины.

Ранее Зеленский сообщил о подписании десяти соглашений с Германией.