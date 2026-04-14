Председатель Европейского совета Антониу Кошта раскритиковал блокаду Ормузского пролива со стороны США. Об этом он высказался в интервью телеканалу CNN.

«Блокада никогда не может быть ответом», — сказал он.

Кошта счел возможным избежать одобрения Совета Безопасности ООН на инициативы по обеспечению судоходства в Ормузском проливе, например, предполагающие создание специальной коалиции.

12 апреля стало известно, что США начнут блокаду Ормузского пролива после срыва ключевых договоренностей с Ираном. Американский флот будет отслеживать и задерживать суда в международных водах, если те платят Ирану пошлины, и планирует заняться уничтожением мин в акватории.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом заявил, что Париж готов оказать содействие в обеспечении безопасного судоходства в Ормузском проливе.

