Спрогнозировано политическое будущее Орбана

Потерпевший поражение на парламентских выборах премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в будущем может вернуться во власть, допустил доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. Политическое будущее политика эксперт спрогнозировал в беседе с «Лентой.ру».

«У Орбана уже был перерыв в руководстве страной в середине нулевых годов. После своего первого премьерского срока он также потерпел поражение. Некоторое время был в парламенте, потом опять вернулся во власть. В общем-то, нельзя исключать такого развития событий, хотя, конечно, ситуация меняется», — отметил Коньков.

В любом случае он был вполне успешным премьером, выбор которого сейчас — вернуться обратно в парламент и продолжать работать уже в оппозиции —Александр Коньков, доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ.

13 апреля стало известно, что победу на выборах в венгерский парламент одержала партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром. Премьер-министр Венгрии, лидер партии «Фидес» Виктор Орбан признал свое поражение.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет поздравлять председателя партии «Тиса» Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии. В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что опечален результатом выборов.