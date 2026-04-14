СМИ: окружение бывшего президента Украины переобулось

Окружение бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) переобулось в отношении проигравшего парламентские выборы в Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает Telegram-канал Insider UA.

«Окружение Порошенко резко переобулось (...) Теперь, после поражения Орбана, в окружении Порошенко внезапно заговорили о "европейском курсе" Венгрии и крахе "пророссийского Орбана"», — говорится в сообщении издания.

По словам журналистов, партия Порошенко «Евросолидарность» дружила и зарабатывала, когда ей это представлялось выгодным. Однако, продолжают они, все изменилось после его поражения на выборах.

12 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы, где оппозиционная партия «Тиса» выиграла, набрав конституционное большинство мест в парламенте. Лидер движения и будущий премьер-министр страны Петер Мадьяр в своей программе, в частности, пообещал сделать Венгрию сильным союзником ЕС и НАТО, а также высказался о необходимости сесть за стол переговоров с Россией.