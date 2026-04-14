Зеленский провел переговоры с генсеком НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте. Об этом сообщает издание «Общественное» в Telegram.
Отмечается также, что беседа коснулась основных проблем безопасности в мире, а также о важности сотрудничества в этой сфере.
Ранее Зеленский рассказал о «мегасделке» с Германией, которая включает в себя поставки вооружения на четыре миллиарда евро. Он отметил, что разрабатываемые соглашения могут стать крупнейшим в этой сфере договором между европейскими государствами.