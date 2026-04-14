Премьер Польши намекнул на недовольство Трампом

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что недоволен действиями некоторых политиков в конфликте на Ближнем Востоке, намекнув на президента США Дональда Трампа.

Его слова приводит ТАСС.

«Польша — и таким было мое намерение с самого начала — пыталась соблюдать надлежащую сдержанность по отношению к войне на Ближнем Востоке. Не все, что там происходит — вы понимаете, о ком я говорю — мне нравится, честно говоря», — сказал он.

С другой стороны, добавил Туск, он не хотел бы, чтобы сотрудничество с США и европейскими партнерами Варшавы пострадало.

13 апреля президент США Дональд Трамп объявил о начале блокады Ормузского пролива. По словам американского лидера, эти меры коснутся только судов, следующих в порты Ирана или выходящих из них. При этом действия Военно-морских сил США не затронут корабли, направляющиеся в другие страны Персидского залива.