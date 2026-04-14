Жену испанского премьера обвинили в коррупции

Супругу премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегонью Гомес обвиняют в коррупции, пишет Bloomberg.

По данным журналистов, Гомес были предъявлены обвинения во взяточничестве и злоупотреблении влиянием после уголовного преследования. При этом, испанское правительство отрицало любые нарушения с ее стороны.

СМИ сообщает, что обвинения Гомес могут быть связаны с ее деятельностью в Мадридском университете Комплутенсе – по версии следствия, Гомес использовала должность профессора для формального прикрытия для присвоения и получения средств, а также задействовала и положение своего мужа, привлекая сотрудников администрации Санчеса для выполнения задач.

Обвинения были предъявлены не только Гомес, но и ее помощнице Кристине Альварес и бизнесмену Карлосу Баррабесу. Журналисты уточнили, что сейчас Гомес находится со своим мужем в Китае, куда они прибыли с рабочим визитом.