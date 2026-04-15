Эрдоган предупредил Израиль о недопустимости угроз Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о недопустимости угроз со стороны Израиля в адрес его самого и Турецкой Республики.

Такое заявление он сделал на заседании фракции правящей Партии справедливости и развития в парламенте страны, передает ТАСС.

«Вновь напоминаю убийцам детей, критикующим нашу страну: Турция – не рядовое государство. Никто не может грозить пальцем Турецкой Республике и ее президенту», – заявил Эрдоган, реагируя на очередные резкие заявления израильской стороны по поводу позиции Анкары по палестинской проблеме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил о возможности военных действий против Израиля в случае необходимости.

Глава турецкого МИД Хакан Фидан отметил, что после Ирана Израиль может считать Турцию своим следующим противником, так как не может существовать без врага.