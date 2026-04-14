Президент постсоветской страны призвал к мобилизации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников к мобилизации.

Его слова публикует Telegram-канал «Пул первого».

«Надо мобилизоваться сейчас, чтобы пережить это сложное время. Причем, непонятное время», — заявил он.

По словам Лукашенко, лозунгом каждого должна стать фраза «работаем, чтобы жить». При этом он подчеркнул слово «жить», противопоставив ему глагол «выживать».

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее.